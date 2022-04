Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2021. aasta parimad tööd

Nii Õhtuleht, ERR kui Delfi/Eesti Päevaleht pälvisid kaks esikohta, esimest korda võttis uudise kategoorias võidu Soccernet.ee. Parima maakondliku spordiloo kirjutasid Lenel Karu ja Henn Uuetoa Tartu Postimehest. «Äärmiselt hea meel on näha, et sel korral on igas kategoorias erinevad võitjad ja veel toredam on see, et ilmselt kõige tõsisema kategooria – uudise – võitjate ridadesse lisandus uus väljaanne ehk Soccernet.ee,» ütles ESAS-i esimees Maarja Värv. «Loodetavasti on see nii neile endile kui ka teistele portaalidele innustuseks!»