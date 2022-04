Kotsari tiimikaaslane, Eestitki kimbutanud pallur flirdib NBAga

«Esiteks on see formaalne samm, sest 12 päeva pärast läheb registreerimine lukku. Minu jaoks on väga tähtis, et saada skautidelt tagasisidet, mida pean võimaluste tõstmiseks parandama,» rääkis Hollatz, kes registreeris end ka mullu, koduklubi vahendusel.