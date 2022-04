Konkurent avaldas, et Abramovitš tahab osta Hispaania endist tippklubi

Teatavasti on venelane endiselt Londoni Chelsea jalgpalliklubi omanik, ent Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kehtestatud sanktsioonide tõttu on ta sunnitud suurklubi maha müüma. Hetkel on käimas protsess, kus püütakse leida Chelseale uut omanikku, ent klubi väärtus on kaks miljardit eurot ning säärast summat pole just paljudel võimalik välja käia. Samuti pole üldse kindel, kas Abramovitš ise sellest summast midagi näeb. Varem on väljaanne The Times teatanud, et venelane ei saa tehingust pennigi.