Adamo mantlipärija Hyundais sai ilmselt selgeks

Tõsi, Moncet jätkas vana tööd, ent pidi hakkama juhtima ka rallitiimi. Esialgu pidi ta seda rolli täitma Monte Carlos ja Rootsis, ent juba on selge, et sama jätkub ka tuleval nädalal Horvaatias. Ja praegu paistab, et nõnda läheb hooaja lõpuni välja.