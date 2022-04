Viimasel kahel hooajal napilt MM-tiitlita jäänud Evansil on juba selg vastu seina

Kuigi ala valitseja Ogier taandus täiskohaga tööst, pole tiitli võitmine sellele vaatamata sugugi lihtne. Toyotaga kihutav Evans on kahe esimese etapiga kogunud vaid neli punkti, tiimikaaslasest liidrist Kalle Rovanperäst lahutab juba 42 silma.

Hooaja mõlemal senisel etapil on walelasne võidelnud esikoha eest, aga ta pole muretult finišisse jõudnud. Monte Carlos teenis Evans punktikatselt neli silma, Rootsis jäi võistlus sootuks pooleli.

«Peame tulevikku vaatama, samas ei tohi me enam eriti palju vigu sisse lubada. See on üsna selge. Peame keskenduma sooritusele ja sõitma võimalikult hästi.»