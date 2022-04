Eesti rallimees tahab soomlastele nende kodumaal ninanipsu anda

Soome meistritiitli jätmine kodumaale on põhjanaabritele auasi. Nagu öeldud, korra on selle neilt nina alt ära napsanud Kruuda, kuid soomlaste vabanduseks oli, et kaheksa aasta eest sõitis eestlane võimsama S2000 autoga ning kohalikud aga N-rühma ja vanemate WRC-autodega. Tänavu on jõuvahekorrad paigas – kõigil tiitlipretendentidel on istumise all Rally2-autod.

Mullu osales Kaur kahel Soome etapil, millest ühe suutis ka võita. Toona sõitis ta põhjanaabrite juures, et teha ettevalmistust MM-rallideks, nüüd teeb ta kaasa aga täishooaja. «See oli meile ja ka neile üsna suur üllatus. Seega teame kindlasti, et on võimalik võita. Siis räägiti kindlasti ka rallil, et mingi tüüp Eestist tuli ja napsas võidu soomlaste eest, kes siis veel meistritiitli nimel võitlesid,» ütles Kaur DirtFishile.

Kauri peamiseks konkurendiks on valitsev Soome meister Emil Lindholm, kes juhib punktitabelit ka tänavu, kui sõidetud on kolm etappi. 61 silma kogunud Lindholmile kaotab Kaur kaheksa punktiga, kolmas on Teemu Asunmaa 44 punktiga.

Lindholm ütleb, et võitluses eestlasega ei ole absoluutselt midagi isiklikku, kuid soomlastel on siiski plaan tiitel koju jätta. «Kurb oleks näha kedagi teist Soome meistritiitlit võitmas, olen nõus! Aga kui see on Egon, võime olla kindlad, et kaotasime heale sõitjale,» ütles soomlane DirtFishile.