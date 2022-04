Sportlane Vene sõduritest: kuidas saavad nad vaadata oma kümneaastase tütre silmadesse, olles ise vägistanud Ukrainas sama vana last?

Kuidas on võimalik koju minna pärast seda, kui oled vägistanud kümneaastase lapse ning sul on kodus samavana tütar? Vaatad talle pärast midagi sellist silma?! Loodan, et kõik need kohutavad teod toime pannud inimesed saavad karistada,» ütles Blaško intervjuus portaalile Suspline.