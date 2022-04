Red Bulli boss hurjutas Verstappenit: ta tahab liiga palju ja läheb üle piiri

Verstappen kinnitas pärast Austraalia Grand Prixi teist kohta ajasõidus, et nad soovivad meeskonnana rohkemat. Võistluse ajal kaebles Verstappen raadiosides, et tema auto rehvid kuluvad kiirelt ning lisaks ei suutnud Red Bull Ferrariga üldse sammu pidada.

Lõpuks tuli tal katkestada tehnilise rikke tõttu ja ta lahkus maakera kuklapoolelt punktideta. Sellest tulenevalt arvab dr Marko, et hollandlase närve võiks rahustada see, kui ta oleks mitmekordne maailmameister. «Ta läheb üle piiri – ta tahab liiga palju,» ütles dr Marko.

«Ilmselt jäi tal Austraalias viimases sektoris kiirusest vajaka. Arvasime, et maailmameistritiitli võitnuna ta rahuneb, aga ilmselt vajab ta veel ühte tiitlit, et ta ei läheks kvalifikatsiooni sõitma nii suure pingega,» arutles Red Bulli meeskonna nõunik, vahendas Formula 1 News.

24-aastane hollandlane on 25 silmaga punktitabelis alles kuues. Suveräänne liider on 71 punktiga Leclerc, teine on Mercedese sõitja George Russell, kes on kogunud 37 punkti.