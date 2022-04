Julge mees: venelasest kuuekordne maailmameister mõistis Putini sõja hukka

Ukraina raskekaalu poksija Vladislav Sirenko tunnustas venelast. «Kui ma ei eksi, siis ainus inimene, keda ma küll isiklikult ei tunne, võitluskunstide ringkonnast on Artjom Levin. Ta saab aru, mis toimub, ta elab USAs. Mitte et ta Ukrainat toetaks, vaid ta räägib toimuvast ja mõistab hukka kõik, mida Venemaa teeb. Nägin tema postitusi, kirjutasin talle isiklikult, et oled lahe ja hästi paned,» ütles Sirenko intervjuus XSportile.