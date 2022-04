Norralased nõuavad naiste diskrimineerimise lõpetamist

Suusahüpetes võisteldakse põhiliselt kolme tüüpi mäel. Normaalmäel on pikkust 85–109 meetrit, suurel mäel 110–184 meetrit ja lennumäel üle 185 meetri. Naised, peamiselt norralannad, tahaksid end lennumäel proovile panna, kuid seni on FIS pidanud seda liiga ohtlikuks.

See argument pole norralannade hinnangul pädev. Nad on veendunud, et FIS ei tegele sportlaste kaitsmise, vaid hoopis diskrimineerimisega. Asi on läinud sedavõrd kaugele, et mängu sekkusid advokaadid.