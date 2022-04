Premium liiga: Kalju ja Levadia leppisid viiki, Paide ja Narva said suureskoorilised võidud

84. minutil jäi Legioni väljakul vähemusse, kui teise kollase kaardi sai Daniel Fedotov. Teisel üleminutil vormistas seisuks 5:0 Dominique Celidor Simon. Paide on seitsme vooruga teeninud neli võitu ja on tabelis 12 punktiga neljas, Legionil on võiduarve veel avamata.

Transil on sarnaselt Paidele 12 silma, kuid nad on mängu vähem pidanud. Liigatabelis ollakse viiendal kohal. Kalev on jätkuvalt nulli peal, seitsmest mängust on saadud kaotused ning väravate vahe on 4:28.