Vene poksija kirus hommikul sõda, õhtul avaldas Putinile toetust

Sirenko selgitas, et Povetkin helistas talle sõja esimestel päevadel. «Rääkisin temaga isiklikult telefonis ja selgitasin, mis toimub, milliseid kuritegusid sooritatakse, et see pole erioperatsioon. See on vaid meie rahva hävitamine ja selles pole midagi head. Ta vastas, et tal on kahju, et see juhtub.