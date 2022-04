Narva Transi fännikoordinaator ukrainlasest mängijale: see on häbilugu, et sa tuled väljakule Ukraina lipuga

Transi fännikoordinaatorina tegutsev Andrei Kondrašov – antud kontekstis tasub rõhutada, et tegu on vabatahtliku ja mittepalgalise positsiooniga ehk Kondrašov ei ole klubi töötaja – võttis sotsiaalmeedias Transi fänne ühendavas avalikus vestlusgrupis Dedetško aadressil sõna, vahendab Soccernet.ee. Nimelt ei meeldinud Kondrašovile see, et Dedetško on seni sammunud Premium liiga mängudel platsile, õlgadel Ukraina sinikollane lipp.