Eesti vollemaastikul puhta töö teinud Tartu sai sponsorilt kopsaka preemia

«Me oleme Tartu võrkpalli üle väga uhked ning just neil hetkedel tunned eriliselt, et aastatepikkune koostöö kannab oma tõelisi vilju,» rõhutas Bigbank Eesti juht Jonna Pechter ning lisas, et kõik preemiasummad eraldatakse klubile lisaks juba eelmisel aastal sõlmitud rekordilisele 500 000 euro suurusele kolmeaastasele sponsorlepingule.

«Meeskonna mängu on olnud viimasel aastal eriti nauditav vaadata. Selleks ei pea olema eriline võrkpalliekspert, et märgata ka edasiminekut tulemustes,» rõõmustas Pechter viidates, et viimase aasta jooksul on Bigbank Tartu võrkpallimeeskond võitnud kõik kohalikud sarjad ehk Eesti karikavõistlused, Balti liiga ja nii sel kui eelmisel kevadel Eesti meistrivõistlused.