Kergejõustiku seitsmekordne olümpiavõitja lõpetab karjääri

Felix on edukaim naiskergejõustiklane läbi aegade. Tema auhinnakapist leiab koguni 11 olümpiamedalit, millest seitse on kuldsed. Samuti on tal karjääri jooksul võidetud 18 MM-medalit, millest 13 on kuldsed. Tema suurimad saavutused on tulnud 200 ja 400 meetri jooksudes.