Poodiumil natsisaluuti teinud venelane sõitis tiimis, millega reisivad kolm Ukraina perekonda

Wardi meeskonna pealik Joakim Ward selgitas Expressenile, et ta ei imesta, kui Severjuhhinit ootab ees eluaegne võistluskeeld. Tema käitumine on aga eriti kummaline, kuna tema mehaanikud on ukrainlased ja meeskonnaga reisib koos kolm Ukraina perekonda.

Expressenile on teada, et endiselt reisib Wardi meeskonnaga koos kolm Ukraina perekonda. «Selline olukord teeb mind kurvaks. Teeme kõik, et Ukraina perekonnal oleks toit laual ja katus pea kohal. Sõda on ka meile kõva tagasilöök,» lausus Ward.