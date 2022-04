Mootorisport on meeste pärusmaa? Vale puha, ütlevad eestlannad

Eesti üks kuulsamaid praegusi naismotosportlasi on kahtlemata Anastassia Kovalenko-Kõlvart . Lisaks värvikale karjäärile ringrajaspordis on ta osalenud erinevates kampaaniates, kus on toonud esile naiste rolli mootorispordis. Kuus aastat tagasi Euroopa motoringraja karikasarjas teise koha saanud ja hiljuti riigikoguga liitunud Kovalenko-Kõlvart teab päris mitut sõitjat, kes on otsustanud motospordiga alustada just tänu tema eeskujule.

Korduvalt Eesti aasta parimaks naismotosportlaseks valitud tallinlanna tõdes, et on karjääris üle elanud ka raskemaid hetki. «Arvan, et paljud Eesti sportlased erinevatel aladel on nn väikeettevõtja rollis, kus tulebki tavapärasest rohkem kohustusi kanda, et suurtel areenidel läbi lüüa,» ütles Kovalenko-Kõlvart, kes on pidanud sarnaselt paljude individuaalsportlastega ise oma eelarve eest võitlema ning olnud suurema osa karjäärist iseenda treener.