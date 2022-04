Räim kukkus Türgi velotuuril: sõitsin ohutuspostile lenksuga sisse ning lendasin otse kraavi

«Homme on huvitav etapp. 200 km ja päeva esimesse poolde jääb korralik tõus. Finiš on 1,6-kilomeetrise nuki otsas, mille keskmine protsent on 5,6. Kunagi mulle sellised asjad meeldisid, aga siis sõitsin madalamal tasemel. Eks näis, kuidas jalg on. Sellises finišis ei saa kehva jalaga midagi korraldada,» lausus Räim.