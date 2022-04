Mihkels sai Prantsusmaal kaheksanda koha

«Eest sõitsid kuus väga tugevat ratturit. Peagrupis ei näidatud eriti palju huvi üles, et neid püüda. Ka meie mehed olid natuke passiivsed, aga vähemalt teenisid nad täna natuke enesekindlust juurde ja nägid, et Madis on võimeline siin etappi võitma,» ütles Team Ampler – Tartu2024 meeskonna spordidirektor Jaan Kirsipuu.