Dortmundi Borussia aitab Ukrainas maatasa pommitatud staadioni uuesti üles ehitada

Ukraina kultuuriminister Oleksandr Tkatšenko andis ühismeedias teada, et on Tšernihivi staadioni teemal suhelnud oma Saksamaa kolleegi Claudia Rothiga, kes kinnitas talle, et nii Saksamaa valitsus kui ka sealne vutiklubi Dortmundi Borussia on valmis panustama sellesse, et jalgpallistaadion uuesti üles ehitada.