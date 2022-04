Jalgpalliklubi vabandas kerkinud õlle hinna tõttu fännide ees

Päev hiljem vabandaski FC København fännide ees ning selgitas, et hinnatõus oli alltöövõtja poolne otsus, mis polnud nendega kooskõlastatud.

«Pühapäevane kodumäng Midtjyllandiga põhjustas fännide seas suurt pahameelt, kuna õllehinnad olid järskult tõusnud ja seda igasuguse ettehoiatuseta. See juhtus klubi teadmata ja nõusolekuta ning palume selle tõttu poolehoidjatelt vabandust,» kulges klubi teadaanne.

Ühtlasi lubasid tiimijuhid, et järgmiseks kodumänguks on kesvamärjukese hind taas harjumuspärasel vanal tasemel tagasi. Kas nii ka läheb, see selgub esmaspäeval, mil Kopenhaagen võõrustab Brondbyt.