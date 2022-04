Uus peatreener kutsub koondisesse 18 mängijat

Peatreener Alessandro Orefice sõnul on eellaager heaks võimaluseks saada ette pilt mängijate hetkeseisust. «Et saaksime aru, milline on kõikide füüsiline vorm pärast klubihooaega ja millised vigastusemured kedagi vaevavad, et vastavalt sellele igaühega tegeleda. Seejärel saame edasi minna ja valmistuda rohkem Hõbeliigaks. Ootan, et kõik annaksid endas maksimumi ja koondis saaks professionaalselt areneda. Suurem eesmärk on mõistagi järgmine suvi, kui tahame koduseks EM-finaalturniiriks olla parimas vormis,» sõnas Orefice.