Kelly Sildaru loobus elulooraamatu osas edasisest kohtuvõitlusest

Otsust selgitas Sildaru esindaja, advokaadibüroo Concordia juhatuse liige, advokaat Helen Hääl: «Meie hagi eesmärk oli peatada Kelly Sildaru kooskõlastuseta trükitud elulooraamatu avaldamine ja müük. Kuivõrd kohus hagi ei taganud ega ole ka oodata, et antud kohtukoosseis seda lähiajal teeb, siis paraku jätkuks Kelly kooskõlastuseta trükitud raamatute müük ka kohtumenetluse ajal, mis võib kesta aastaid. See muudaks kogu kohtumenetluse Kelly jaoks mõttetuks, mistõttu otsustasime kohtumenetlusega mitte jätkata.»

Sildaru oli hagi esitanud KAVA Kirjastus OÜ vastu. «Kui sinust ilmub autobiograafia, tahad ju ometi, et see oleks algu­sest lõpuni sinu lugu. Seda enam, et kõnelen raamatus mina- vormis. Olin kõigis intervjuudes siiras, aus ja avameelne. Soovisin kogu südamest, et see raamat annaks minust edasi eheda pildi ning avaks varem avaldatule lisaks uusi ja huvitavaid killukesi,» ütles Sildaru märtsis, hagi esitamist kommenteerides.