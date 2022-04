Kaunase Žalgiris teeb endise peatreeneriga sotid selgeks kohtus

Probleemi tuum, nagu siin maailmas enamasti ikka, on raha. Tunnustatud portaali Basketnewsi veelgi mainekam žurnalist Donatas Urbonas kirjutab, et kui Žalgiris oli nõus hooaja alguses kinga saanud juhendajale maksma 2021/22 hooaja palga 80 protsendi ulatuses, siis Schiller ei lepi vähema kui 100 protsendiga.

Et vaidlusele lahendus saada, pöördus austerlane Rahvusvahelise korvpalliliidu arbitraažikohtusse. Basketnewsi teatel sai Žalgiris sellest teada kuus nädalat tagasi, aga avalikkusele tunnistas klubi tegevjuht Paulius Motiejunas kohtusse minekut hiljuti toimunud pressikonverentsil, kus esitleti uut peatreenerit Kazys Maksvytist.

Žalgirise ja 40-aastase treeneri teed läksid lahku mullu 8. oktoobril. Klubi näitas Viinist pärit juhendaja all kehva mängu, kaotades kõik viis hooajaeelset kohtumist. Võistlushooajal saadi küll Schilleri käe all ka võite, kuid Žalgiris selgitas, et võistkonna mängupilt polnud oodatud tasemel.