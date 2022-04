Ravimatuks peetud haiguse seljatanud sportlase hullumeelne teekond: 800 viinamarja päevas ja kümnepäevane uriinikuur

Hoffmann meenutas, et arstid rääkisid talle lihasdüstroofiast kui ravimatust haigusest. Tohtrite sõnul pidi ta mõne aastaga jääma ratastooli, kuid praegu on 32-aastane ameeriklane profikarussellis tagasi ning ratastoolist pole haisugi.

«Alternatiivmeditsiin on olnud olemas 10 000 aastat, aga tänapäevane arstiteadus vaid 100 aastat,» rääkis Hoffmann, kes ei pea end eriliseks inimeseks. «Igaüks teeks sellist diagnoosi saades midagi sarnast.»

Muide, Hoffmann reisis ka Costa Rica džunglisse, et juua kohalike šamaanide valvsa pilgu all Ayahuasca taimest tehtud jooki. Ta tegi seda neli päeva, juues umbes iga viie tunni tagant tassikese Ayahuascat, mis tekitas raskekujulisi hallutsinatsioone. Ta oksendas korduvalt, kuid sõnas: «Tundsin, et haigus läks minu seest ära. [Ayahuascal] oli minu paramises väga suur roll.»