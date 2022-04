Vastuolulist Azovi polku natsideks kutsunud klubijuht ärritas kiievlasi

Selles on süüdi Steaua presidendi Gigi Becali väljaütlemised. Nimelt nimetas klubiboss Ukrainas sõdivat vastuolulise kuulsusega Azovi polku natsirühmituseks, mis ukrainlastele mõistagi ei meeldinud.

Azovi polku peetakse paremäärmuslasteks, aga nende kolonel Andrii Biletski on öelnud, et nad pole natsid ega valge rassi ülevõimu pooldajad ning säärased süüdistused on Venemaa propaganda.