Jalgpalliklubi karistas mängijat, kelle isa on Ukraina vaenlane

Dõnamo teatel varjas noor Uvarov, et tema isa on Ukraina vaenlane. «Me ei kiida heaks stalinistlikke meetodeid, kus poeg on oma isa tegude eest vastutav. Ent kui saime selle info ja veendusime selle õigsuses, küsis klubi juhtkond mängijalt tema isa kuulumise kohta separatistide sõjaväestruktuuri. Uvarov ei vastanud kohe jaatavalt! Klubi on sellisest käitumisest marus ning lõpetas temaga koheselt lepingu,» seisis avalduses.

16-kordne Ukraina meister lisas, et mängija pidanuks sõja puhkedes Dõnamo juhtkonnaga ühendust võtma ja tunnistama, et tema isa võitleb Ukraina vastu.

Nad lõpetasid: «Dõnamo on Ukraina jalgpalli lipulaev, mis on üles kasvatanud rohkem kui sada mängijat, kes on meie riiki esindanud. Klubi ei lõpeta Ukraina inimeste toetamist ja majandusliku abi andmist selles kohutavas sõjas venelastega. Me põlgame kõiki, kes on Ukraina iseseisvuse vastu ega tunnista riigi territoriaalset terviklikkust.