Hyundai tiimipealik: meie töö on anda Otile hea ja vastupidav auto, tema teeb ülejäänu

Pärast kahte etappi on Tänak juba 41 punkti MM-sarja üldliidrist Kalle Rovanperäst maas. Monte Carlos tuli sõidueksimuse tõttu null punkti, Rootsis röövis hübriidajam eestlase võiduvõimalused. Punktikatselt sai ta viis silma kätte.

Kuigi Hyundai lootis tänavu olla kahe sõitjaga tiitlivõitluses, siis hetkel on paremad võimalused Thierry Neuville’il, kes jääb Rovanperäst maha 14 punktiga. Moncet usub, et Tänaku lootused pole veel läinud.

«Otti olukord on natuke keerulisem kui Thierryl. Thierry on praeguses üldarvestuses heal positsioonil. Vaadates, mis rallid on tulemas, pole see nii halb,» rääkis Andrea Adamo lahkumise järel rallitiimi juhtohjad haaranud prantslane Dirtfishile.

«Ott on teises olukorras, aga ärge unustage, et palju rallisid on veel tulemas, kus ta saab häid tulemusi näidata, nagu mõistagi Eesti, Soome. Ma ootan, et ta on hea ka järgmistel rallidel,» jätkas Moncet.