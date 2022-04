Meistrite liigast välja kukkkunud Müncheni Bayerni peatreener sai sadu tapmisähvardusi, kurja sooviti ka tema emale

Müncheni Bayern on Saksamaa suurim jalgpalliklubi, kellel on fänne üle maailma. Seetõttu pole ime, et pettunud toetatajaid on palju. Osad läksid siiski üle piiri.

«Ma tean, et saan alati kõikjalt kriitikat. See on normaalne, ma saan sellega hakkama. Aga 450 tapmisähvardust Instagramis ei ole kerge,» rääkis Nagelsmann reedesel pressikonverentsil.

«Üks asi on see, kui inimesed tahavad mind tappa, aga minu ema on samuti rünnatud ja teda isegi ei huvita jalgpall. Ma ei mõista seda,» oli Bayerni loots hämmingus. «Kui mängiksime nelja kaitsja asemel kolmega, siis saaksin veel rohkem tapmisähvardusi.»