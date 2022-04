Putinile selja keeranud olümpiavõitja: Venemaa sportlased ei mõista, mis Ukrainas toimub, nad on propaganda tööriistad

Kuigi Lesun on pärit Valgevenest, siis 2009. aastal tekkis tal võimalus hakata Venemaa esindada ja sportlane haaras sellest kahe käega. Lisaks paremale rahastusele esindas ta uhkusega Venemaa lippu, sest paljud sugulased on sealt pärit. Veebruari lõpus otsustas ta spordiga lõpparve teha.

«Loobusin oma kõigist spordipositsioonidest 22. veebruaril ja kahe päeva pärast algasid sündmused Ukrainas. Mida ma tundsin? Kas ma tohin siin intervjuul vanduda? Öelda, et olin šokis, on sama, kui öelda mitte midagi. Ma mõistsin, et maailm ei ole enam kunagi endine,» rääkis olümpiavõitja BBC-le antud intervjuus.

Lesun on üks vähestest Venemaa sportlastest, kes on sõja vastu sõna võtnud. Kuna Venemaal on keelatud rääkida Ukrainast toimuvast muud moodi kui «sõjalisest erioperatsioonist» ja seetõttu jälgis sportlane hoolikalt, mida ütles.

«Enne võidi sind sõjavastasel meeleavaldusel osalemise eest 15 päevaks kinni pidada, nüüd saab kuni kolmeks aastaks. Mõnedel tingimustel võib isegi määrata 15 aasta pikkuse vangistuse,» kirjeldas Lesun.

Juulis 34-aastaseks saav Lesun tunnistas, et tema karjäär on nüüd läbi. «Sportlased on Venemaal kui tööriistad. Propaganda tööriistad. Aga keegi ei mõtle sellele, kuidas nende teod mõjutavad teisi nende ümber. Keegi ei mõtle sellele, et nende teod viivad poiste, tüdrukute, meeste, naiste ja vanurite surmadeni,» sõnas Lesun.