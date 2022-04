Petrõkina alustas kodust MMi isikliku rekordiga ja on medalimängus

Nende vahele jääb neli sportlast – kolm Lõuna-Koreast, üks Ameerika Ühendriikidest. Levito järel on teisel ja kolmandal kohal korealannad Jia Shin (69,38) ja Ahsun Yun (66,28). Neljas on ameeriklanna Lindsay Thorngren (66,14) ja viies korealanna Seoteong Wi (66,09).

Petrõkina võib veel sekkuda MMil medalimängu, sest homme on kavas vabakava. Eestlanna järel seitsmendal kohal on Belgiat esindav Nina Pinzarrone (63,67) ja kaheksas on Kimmi Repond (60,82) Šveitsist.