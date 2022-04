Ikooniline F1-etapp võib kalendrist jäädavalt kaduda?

Fakt on see, et Monaco leping F1-etappi võõrustada lõpeb pärast seda hooaega. Uut kokkulepet ei paista veel saavutatud olevat, kuid avalikkusele on saadetud rahustavaid signaale. Boeri olevat Monaco spordiametnike koosolekul öelnud, et F1 sarja korraldava Liberty Media korraldustasud on nende jaoks liiga kõrged ning just seetõttu jääb võistlus tulevikus toimumata.