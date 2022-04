Venelaste arvates vaevas Kläbot olümpial mõistatuslik haigus

Venemaa suusatajad on varsti pea kaks kuud ülejäänud spordimaailmast kõrvale jäetud, kuid seda enam on kulisside taga käimas teravad lahingud. Ühena viimastest lendasid Välbe süüdistused Kläbo aadressil.

«Veidi rohkem kui päev enne 50 kilomeetri võistlust öeldi meile, et Kläbo on haige. Jutu järgi oli ta joonud kohalikku vett. Meile teadaolevalt ei joo norralased kunagi kohalikku vett. Või vett, mida nad pole ise kaasa võtnud,» ütles Välbe Venemaa teleintervjuus, vahendas Dagbladet.

Nüüd kisubki lugu veidraks. Välbe põhjenduse kohaselt on Kläbol võimatu pärast kohaliku vee joomist haigestuda, sest Norral on alati oma veed kaasas. «See on osa nende kultuurist. Nad toovad oma vett igale poole kaasa. Võib-olla oli see vesi, võib-olla mitte,» pakkus Välbe.