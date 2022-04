Šveits tahab Venemaa-vastaseid sanktsioone spordimaailmas veelgi karmistada

Šveitsi spordiminister Viola Amherd saatis vastavasisulise kirja ROKi presidendile Thomas Bachile, kelle organisatsioon asub Šveitsis Lausanne'is. Uudisteagentuuri Keystone-SDA teatel seisab kirjas, et Ukraina olukorda silmas pidades ei piisa enam kahe riigi sportlaste võistlustelt kõrvalejätmisest.

Šveitsi spordiameti kõneisik andis laupäeval mõista, et ROKil on võimu ähvardada kindlast seisukohast eemale hoidvaid alaliite olümpialiikumisest välja viskamisega. Šveitsi olümpiakomitee teada on paljudel spordiametnikel Moskva ja Minski režiimidega tihedamad sidemed kui sportlastel. Seega nõuavad nad sportlastele rakendatud sanktsioonide laiendamist ka ametnikele. ROK pole selles küsimuses veel avaldust teinud.