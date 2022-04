Paide sai Narvas napi võidu, Flora võttis suvepealinnas kohustuslikud kolm punkti

Järgmist väravat tuli kaua oodata, lõpuks sai sellega hakkama Kristofer Piht ja aitas Paide 88. minutil 2:0 juhtima. Viiendal üleminutil lõi Transi auvärava Denys Dedeško. Paidel on nüüd 15 punkti ning nad on jätkuvalt neljandal kohal, Trans kaotab neile kolme punktiga.

Flora oli esimesel poolajal hädas Pärnu väravaluku murdmisega. 34. minutil jõuti küll esimese tabamuseni, kui Sergei Zenjov realiseeris penalti. 65. minutil lõi teise värava Rauno Alliku. Floral on tabeliliider ning on seni vaid võite tunnistanud, Pärnu on kolme punkti ja ühe võiduga kaheksandal kohal.