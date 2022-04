Ukraina naiskonna saatus: kes pääses ümber piiratud Mariupolist, kes viidi Venemaale

Mariupoltšanka jalgpalluritest osad jõudsid suuresti maatasa tehtud strateegiliselt olulisest sadamalinnast põgeneda. Kes pääses vaba Ukraina terrotooriumile, kes välismaale. Vinokurova sõnas väljaande Raadio Vaba Euroopa videoloos, et näiteks on nende mängijad lahkunud Rumeeniasse ja Hollandisse.

Ent kahjuks pole kõikidel palluritel nõnda hästi läinud. Naiskonnast on veel neid, kellega pole ühendust saadud ja eeldatakse, et nad on jätkuvalt Mariupolis. Selgusetu on seegi, kas nad on elus või mitte.