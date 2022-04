Alatusel pole piire: Venemaa kasutas propagandarünnakus Soome vastu ajukasvajaga sporditalenti

Venemaa väljaanne Championat vahendas sel nädalal hokiklubi Ufa Salavat Julajevi tegevjuhi Rinat Baširovi süüdistust, et arstid Soomes keeldusid opereerimast nende mängijat Rodion Amirovit, sest ta on venelane. Tegemist on valega, mille eesmärk on kahjustada soomlaste mainet.