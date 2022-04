Vips Red Bulli akadeemia bossist: talle meeldib sõitjaid vette visata

Vips on Red Bulli noortesüsteemis olnud kolm ja pool aastat ning sõitnud varasemalt ka F4- ja F3-sarjas. Ta meenutas taskuhäälingus näiteks 2020. aastat, mil pidi kihutama Jaapanis Super Formula sarjas, kuid koroonapandeemia lõi plaanid sassi.

Ehkki tunamullu viskas Vipsile kaikaid kodaratesse, juhtus ka midagi head: ta teenis F1-sarjas sõitmiseks vajaliku superlitsentsi, läbides vana vormel 1 autoga vähemalt 300 km. «Olin Jaapanis. Helmut helistas mulle ja ütles, et läheksin lennukile ning lendaksin Euroopasse. Kolme päeva pärast sõitsin 2012. aasta F1-autoga.

Helmutile meeldib kõik viimasele minutile jätta. Ta ei taha, et meil oleks aega valmistuda ehk talle meeldib meid vette visata. Ent ma ei kahtle tema meetodis, sest peaaegu pool praegusest F1-sõitjatest on praegused või endised Red Bulli piloodid. Ilmselgelt tema viis töötab,» kiitis eestlane.

Vips lisas, et Markole meeldib sõitjad surve alla panna, eriti siis, kui nad on Red Bulliga just liitunud. «Enne oma esimest simulaatorisessiooni Red Bullis olin terve elu jooksul olnud simulaatoris vaid kaks päeva. Üllatus-üllatus, järgmine päev [pärast Red Bulliga ühinemist] pidin simulaatorisse minema.»