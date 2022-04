Kas ka Eestis oleks tormi joostud? Tennisetäht tõi Poola linna fänne täis

Poolatar on tänavu olnud väga heas hoos. Hooaja esimesel suure slämmi turniiril Austraalias jõudis Swiatek poolfinaali, kuid see oli vaid eelmäng järgnevale: ta on võitnud kõik kolm sel hooajal peetud WTA 1000 taseme turniiri. Tõsi, maailma esinumbriks tõusis ta tänu Ashleigh Barty karjääri lõpetamisele.