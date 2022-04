USA spordisarjal pole Vene lipu vastu midagi

Üheks näiteks on ameeriklaste vabavõitlussari UFC. Seal võistlev venelane Aleksei Oleinik rääkis MetaMMA TV-le, et enne igat võitlust küsitakse sportlaste käest, millise muusika saatel soovivad nad ringi minna ning kas nad tahavad endaga ka midagi kaasa võtta.

«Siis pead sa ütlema, kas tahad midagi võtta või mitte. Kui tahad, pead ise hoolitsema, et sul need asjad olemas oleksid. Kui tahad kaasa võtta asju, mille näitamine on televisioonis lubatud, pole mingit probleemi,» kostis ta, et Vene lipul on UFC-sarjas roheline tuli.