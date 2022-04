Rootsi keeldub EMil Venemaaga mängimast

Venemaa koondised ja klubid on riigi sissetungi tõttu Ukrainasse UEFA egiidi all toimuvatelt võistlustelt praeguse seisuga välja heidetud, kuid Euroopa jalgpalli katuseorganisatsiooni president Aleksander Čeferin rääkis veidi aega tagasi, et Venemaa EMil osalemise osas pole otsust tehtud, sest selleks oodatakse Rahvusvahelise spordiarbitraaži CASi lahendit.