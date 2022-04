Visalt võidelnud Tammekal õnnestus esimesena suurelt nelikult punkte napsata

«Kui ei löö oma võimalusi ära, siis vastasmeeskond lööbki vastu, täpselt nagu täna läks. Meil oli kolm sajaprotsendilist momenti, aga me ei realiseerinud neid. Nemad aga kasutasid oma karistuslöögi ära ja... väga kahju, aga see on jalgpall,» sõnas Subbotin Soccernet.ee-le antud mängujärgses intervjuus, kuid lisas, et kamraadides ta pettunud siiski pole. «Kõik andsid endast kõik. Hea võitlus oli nii meie kui ka Tartu poolt.»