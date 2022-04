Eesti juunioride koondis oli Paris-Roubaix'l parim meeskond, Pajurile üldarvestuse teine koht

«Õnneks ei kukutud ja peale esimesi munakivilõike rahunes grupp maha. Kolm kilomeetrit enne lõppu seisis grupp ja ma otsustasin, et ründan. Keegi järgi ei tulnud. Üks hüppas küll tuulde, aga ta jäi maha ja nii saingi uhkes üksinduses teiseks tulla. Alguses arvasin, et võitsin, aga teine koht on ka hea. Munakivilõigud tundusid treeningul raskemad, kuid võistlusel on adrenaliin sees ja siis ei tunne neid, aga raske oli ikka,» lisas Pajur.

Eesti juunioride koondise treener Alo Jakin lisas: «Paris-Roubaix on selline sõit, et siin ei saa enne võistlust suurt taktikat ja plaani paika panna. Tuleb loota heale õnnele, et rehvid terveks jääks ning teha tarku otsuseid, et end mitte liigselt kulutada, aga samas peab positsioonivalik hea olema. Kõik meie poisid said väga hästi hakkama ja seda näitas ka protokoll, kui neli meest oli esimese 14 seas. Kahjuks rikkus rehvi purunemine Aaroni ja Karli sõidu.»