Ukraina tuntuim jalgpallilegend: see pole sõda, vaid genotsiid

Sõda Ukrainas on kestnud juba pea kaks kuud ning ei näita vaibumise märke. Ševtšenko tunnistas, et poleks kunagi osanud oodata, et asjad niikaugele üldse jõuavad.

«Pärast 2013. aastat, Krimmi annekteerimist ja vaenutegevust Donbassis muutus minu suhtlus venelastega. Isegi siis muutusid nad palju,» vahendab Segodnja endise jalgpalluri sõnu.

«Ma põhimõtteliselt ei suhelnud enam Venemaa pressi või ajakirjanikega. Mul oli aimdus, et see oli kõik alles algus. Aga ma ei osanud uskuda, et selliste teguseni jõutakse. See ei mahu mulle endiselt pähe, et mis eesmärgil on vaja seda teha? Sõda alustada…» jätkas Ševtšenko.