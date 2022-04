Eesti krossisõitjad korraldasid EMil medalisaju

«Tunne on juba päris hea,» kommenteeris Kutsar kolmandat päeva kestvat võistlusmaratoni. Teises sõidus oli ta kolmas, kuid kolmas sõit enam nii hästi ei läinud, siin tuli korraks ka kukkumine ja ta pidi leppima neljanda kohaga Ramette’i, Lefrancois ja Tanel Leoki (Husqvarna, Sõmerpalu Motoklubi) selja taga. Kahest sõiduvõidust ei piisanud täna Ramette’ile etapivõiduks, mille võttis taas Lefrancois, nagu ka Euroopa meistrivõistluste üldvõidu. 2021. aasta superkrossi Euroopa meistriks krooniti Adrenalin Arenal Lefrancois (206 punkti), teiseks tuli Ramette (196 p) ja kolmanda koha sai Kutsar (170 p). Tanel Leok oli meistrivõistluste kokkuvõttes kuues.

Euroopa meister Lefrancois kiitis väga rada ja korraldust ning lootis, et superkrossi EM-sari ka tulevikus Adrenalin Arenale jõuab.

Enne SX Men klassi viimast sõitu avaldasid nii võistlejad kui kogu korraldusmeeskond ja publik austust Tanel Leokile, kellele see võistlus on üks viimaseid rahvusvahelisi tiitlivõistlusi ning kes on oma pika karjääri jooksul andnud Eesti motosporti hindamatu panuse.