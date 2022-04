Häkkinen: Hamilton mõtleb meeskonnavahetusele, see on fakt

Häkkinen on kindel, et Mercedese nõrk hooaja algus mõjutab Hamiltoni, kes on harjunud võitma. «Tal on kindlasti mast maas. Jumal küll, ma olen selles kindel. Tiimis on kindlasti palju jututeemasid ja arutelusid,» ütles 1998. ja 1999. aastal F1 MM-tiitlid võitnud Häkkinen Unibetile, vahendas Iltalehti.

Tema arvates on Hamiltoni kindlasti tabanud mõtted, mis valdaksid iga sõitjat, kes satub sellisesse olukorda. «Ta mõtleb, kas ta peaks tiimi vahetama. See on fakt. Ta on aastaid võitnud meistritiitleid. Nüüd, kui hoog on raugenud, mõtleb ta, et mis siis, kui läheks mujale,» arutles Häkkinen.