Kiievi Dõnamo head kavatsused on toomas krahhi. Ukraina koondise peatreener: sõja ajal on omavahelist tüli kõige vähem vaja

Dõnamot juhendab vanim Euroopa tippklubides tegutsev treener, 76-aastane rumeenlane Mircea Lucescu. Nõnda pole vaja imestada, et klubi leidis sõja eest pelgupaiga nimelt Rumeenia pealinnas Bukarestis. Koosseisus on ainult ukrainlased, neli klubisse kuuluvat välismaalast leidsid sõja alguses Vana Maailma alaliidu UEFA antud loa alusel lühiajalise mängupaiga mujal. Treenitakse Bukarestis, kuid ukrainlastest jalgpallurite süda on kodumaal.