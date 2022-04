Venno loobus koondisest, et häda tegevale põlvele puhkust anda

2. mail teeb uus juhendaja koosseisus juba teatavaid muudatusi. Milliseid täpselt, on praegu vara rääkida, kuid ilmselt avaneb paljudel noortel suve esimesel poolel, mil toimub Euroopa Kuldliiga, võimalus end ka tõsisemalt sinises särgis proovile panna.

Põhjuseid selleks on mitu. Esiteks lõppeb mitme välismaal palliva mehe hooaeg alles pooles mais, misjärel tuleb neile ka veidi hingetõmbeaega jätta. Lisaks soovitakse vanemate meeste tervisehädad korralikult välja uurida ning anda neile võimalus need välja ravida. Sest tänavuse suve peaeesmärk on ikkagi augustis toimuvad EM-valikmängud.