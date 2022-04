Selgus, miks põikles poksitšempion Ussõk Krimmi küsimustest eemale

Ussõk elas koos perega Krimmis kuni 2017. aastani ning nüüd rääkis tema abikaasa Katerõna, et nad elasid pideva füüsilise vägivalla hirmus. Näiteks ähvardati naist, kui ta kandis Ukraina sümboolikat.

«Elasin Venemaa okupeeritud Krimmis kuni 2017. aastani. Sõitsin pidevalt Ukraina lipuga autoga ja see lubati õhku lasta. Sõber astus ligi ja ütles: «Katja, nad ütlesid mulle, et kui sa ei võta maha Ukraina lippu, siis auto lastakse õhku.» Aga loomulikult ei teinud keegi midagi,» rääkis Ussõki abikaasa FanDayle antud intervjuus.

Ajakirjanikud pärisid Ussõkilt pidevalt, et kellele okupeeritud Krimm tegelikult kuulub, kuid sellega paralleelselt tulid ka ähvardused perekonna aadressil. «Kõik teadsid, kus ma elan, ja nad olid kõigeks võimelised. Oleksandr lihtsalt ei saanud oma seisukohta väljendada. Asi jõudis sinnamaani, et ähvardati koju tulla, leida midagi, mis on Venemaal keelatud, saata meid eeluurimisvanglasse ja lapsed lastekodusse,» selgitas naine.