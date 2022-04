Bostoni tagamees lõpetas NBAs koljatite valitsusaja

Pärast seda on üldjuhul parimaks kaitsemängijaks valitud tsentrid: Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning, Ben Wallace, Marcus Camby, Dwight Howard, Tyson Chandler, Marc Gasol, Joakim Noah, Rudy Gobert, kuhu sekka on siis aeg-ajalt ära eksinud ka suuremat/väiksemat sorti ääremängijaid: Ron Artest, Kevin Garnett, Kawhi Leonard, Gradymond Green, Giannis Antetokounmpo.

«On täiesti arusaadav, miks seda peetakse n-ö suurte meeste auhinnaks, kuid fakt, et mul õnnestus pärast Gary Paytonit nüüd see trofee võita näitab, et selle teenimine on siiski võimalik!» sõnas alles kuuenda tagamängijana auhinna teeninud Smart.